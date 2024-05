Tudor Black Bay 58 “INTER”

Oggi, dopo Inter-Lazio, a San Siro andrà in scena la festa per lo scudetto della squadra nerazzurra; e giusto venerdì TUDOR ha presentato un Black Bay 58 in edizione limitata con quadrante speciale, cinturino abbinato e un’incisione commemorativa sul fondello per celebrare la seconda stella dell’Inter che, con cinque partite ancora da disputare, da qualche settimana è diventata Campione d’Italia, vincendo il suo 20° scudetto. Per commemorare questa occasione, TUDOR ha creato un Black Bay 58 celebrativo, nei colori tipici della squadra: il blu e il nero. Ma non è tutto: il quadrante presenta il logo Inter a ore sei, insieme alle due stelle conquistate stampate in color oro, con un motivo sfumato che passa dal blu al centro al nero all’esterno, aggiungendo un piacevole effetto visivo. Le lancette sono le snowflake, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento luminescente Swiss Super-LumiNova® Grade A. Al polso dei giocatori dell’Inter, questo orologio è prodotto in una serie limitata di 1908 pezzi numerati (anno di fondazione della squadra) ed è disponibile presso le Boutique TUDOR di Milano e Roma e presso tutti i rivenditori autorizzati TUDOR in Italia. La cassa di 39 mm racchiude il collaudato calibro di manifattura MT5402, certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC) con spirale del bilanciere in silicio e riserva di carica di 70 ore. Completa il tutto un bracciale in acciaio inossidabile a 3 maglie “rivettato” oltre ad un cinturino in tessuto jacquard nero con striscia “Blu Inter” in dotazione. L’impermeabilità è, come sempre per questo modlelo di orologio, di 200 metri.

Janvier68