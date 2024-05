Czapek Antarctique Green Meteor Image 1 of 5

Czapek & Cie ha presentato una nuova variante dell’Antarctique con un quadrante in meteorite verde dalla texture unica. Lanciata quattro anni fa, la collezione Antarctique è uscita con numerose varianti di quadrante, sempre con texture e colori atipici e cangianti a ogni variazione di luce. Il CEO di Czapek & Cie ha spiegato che dopo aver introdotto nel 2021 l’Antarctique Viridian Green in collaborazione con Fratello Watches, molti collezionisti hanno chiesto se il brand avrebbe realizzato un altro quadrante verde. E la decisione di utilizzare la meteorite è dovuta ad un colpo di fulmine: appoggiando un disco in meteorite sull’Antarctique, vide che si abbinava perfettamente allo stile dell’orologio. In linea con i quadranti tipici Czapek, fortemente texturizzati, anche la meteorite appare profondamente tridimensionale, anche se è un’illusione ottica causata dalla luce che cattura le linee geometriche create dalle strutture cristallizzate della lega ferro-nichel. Grazie alla struttura cristallina, il disegno è diverso su ogni frammento di meteorite utilizzato per creare un quadrante, rendendo ogni pezzo unico. I quadranti Czapek provengono dal meteorite Gibeon, caduto in Namibia in epoca preistorica, circa 600 milioni di anni fa. Per l’Antarctique Green Meteor, il colore grigio naturale del minerale è stato colorato con una lacca verde brillante che, applicata in più strati e lucidata, sembra cambiare tonalità a seconda delle condizioni di luce. La meteorite esercita un fascino particolare perché è l’unico materiale sulla Terra che non è stato originato sul nostro pianeta. L’Antarctique è animato dal calibro automatico SXH5, progettato internamente dal team Czapek. L’architettura del movimento è stata progettata tenendo conto dell’armonia visiva e della trasparenza, oltre che della funzionalità. L’orologio sarà prodotto in un’edizione limitata di 100 esemplari ed è disponibile per il pre-ordine presso i rivenditori autorizzati del marchio in tutto il mondo, presso la boutique di Ginevra in rue de la Corraterie 18 e su Czapek.com. Le consegne inizieranno nel secondo trimestre del 2025.

Janvier68